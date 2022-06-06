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46 минут назад

50 Cent высмеял откровенные фото Мадонны и сравнил певицу с инопланетянами

Lenta.ru

46-летний американский рэпер 50 Cent высмеял откровенные фото 63-летней исполнительницы Мадонны, а также сравнил ее с инопланетянами. Артист опубликовал снимки певицы в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

50 Cent высмеял откровенные фото Мадонны
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Совсем недавно певица поделилась новой серией обнаженных фотографий. На кадрах Мадонна позировала на кровати в халате и солнцезащитных очках. На фото обратил внимание 50 Cent, опубликовав их на своей странице вместе со снимками гуманоидов, намекая на сходство артистки с инопланетянами.

«Я надеюсь, это фото делали не ее дети. ЛОЛ! Скажите ей кто-нибудь, чтобы она расслабилась в свои 63 года»,

— призвал американский рэпер.

Однако не все поклонники артиста оценили его юмор: в комментариях к посту многие обвинили 50 Cent в эйджизме и ненависти к женщинам.

В конце прошлого года американский рэпер 50 Cent уже высмеивал обнаженные фотографии певицы Мадонны. Тогда он посвятил ей два поста в своем Instagram-аккаунте, назвав снимки артистки самым смешным дерьмом.

Звёзды,Мадонна,
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