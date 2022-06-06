50 Cent высмеял откровенные фото Мадонны

46-летний американский рэпер 50 Cent высмеял откровенные фото 63-летней исполнительницы Мадонны, а также сравнил ее с инопланетянами. Артист опубликовал снимки певицы в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Совсем недавно певица поделилась новой серией обнаженных фотографий. На кадрах Мадонна позировала на кровати в халате и солнцезащитных очках. На фото обратил внимание 50 Cent, опубликовав их на своей странице вместе со снимками гуманоидов, намекая на сходство артистки с инопланетянами.

«Я надеюсь, это фото делали не ее дети. ЛОЛ! Скажите ей кто-нибудь, чтобы она расслабилась в свои 63 года»,

— призвал американский рэпер.

Однако не все поклонники артиста оценили его юмор: в комментариях к посту многие обвинили 50 Cent в эйджизме и ненависти к женщинам.