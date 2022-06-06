Милохин отдал свой «майбах» новой возлюбленной

Тиктокеру и рэп-исполнителю Дане Милохину в последнее время приписывали роман с фигуристкой Евгенией Медведевой. Пара участвовала в шоу «Ледниковый период». Зрители поверили в то, что между артистами пробежала искра. Однако недавно Милохин рассказал, что во время съемок в ледовом шоу у него завязались отношения с другой девушкой.

Фото: t.me/iamkkkkkkkkkkkk t.me/iamkkkkkkkkkkkk

Избранницей звезды ТикТока стала блогер Катя Долгопятова (псевдоним — Катюша). Сейчас пара уже не скрывает свои отношения.

Недавно Милохин отдал любимой машину стоимостью несколько миллионов рублей для поездки к сестре на выпускной. Поклонники пары расценили этот жест как проявление высшей степени доверия Кате.

«Катька уехала в Ростов. На «майбахе», там одну ночь ехать. Там просто есть платная дорога, по которой ты едешь часов 8–10», — рассказал блогер подписчикам во время одного из последних стримов.