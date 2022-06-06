Глюкоза вышла на сцену в бельевом платье с разрезами

Певица Глюкоза выступила на мероприятии телеканала Music Box Russia в платье-комбинации. Пост с видео она выложила в личном блоге.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На ролике видно, что Глюкоза вышла на сцену в серебряном платье-комбинации в бельевом стиле с разрезами по бокам. Волосы певицы были уложены в голливудском стиле, в макияже акцент был сделан на алой помаде.

Не так давно у Натальи Ионовой вышла песня под названием «Пати экзотика», которую артистка активно продвигает. Для этого она сняла видео и опубликовала его в социальных сетях. Новый хит она исполняет на концертах и фестивалях.