Глюкоза вышла на сцену в бельевом платье с разрезами

Певица Глюкоза выступила на мероприятии телеканала Music Box Russia в платье-комбинации. Пост с видео она выложила в личном блоге.
На ролике видно, что Глюкоза вышла на сцену в серебряном платье-комбинации в бельевом стиле с разрезами по бокам. Волосы певицы были уложены в голливудском стиле, в макияже акцент был сделан на алой помаде.
Не так давно у Натальи Ионовой вышла песня под названием «Пати экзотика», которую артистка активно продвигает. Для этого она сняла видео и опубликовала его в социальных сетях. Новый хит она исполняет на концертах и фестивалях.
Глюкоза — российская поп-певица, которая прославилась песнями «Ненавижу», «Малыш», «Невеста». В 2016 году Наталья вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова. У пары растут две дочери: Лидия и Вера Чистяковы. В семье также воспитывается сын Александра от первого брака — Александр Чистяков. Сейчас он учится в Англии.