Ольга Орлова столкнулась с бывшей женой своего мужа

Телеведущая Ольга Орлова не любит распространяться о своей личной жизни. Экс-солистка группы «Блестящие» была замужем дважды. Первым супругом звезды был бизнесмен Александр Карманов. У пары родился сын Артём. В 2004 году, спустя три года после рождения ребенка, этот союз распался. Вторым супругом ведущей шоу «Дом-2» стал предприниматель Валерий. Мужчина оказался старше избранницы на 10 лет, но это не помешало им построить гармоничные отношения. В 2021 году возлюбленные поженились.

Кстати, Валерий воспитывает взрослую дочь от предыдущих отношений. На днях девушка вышла замуж. На торжестве присутствовала Ольга Орлова. Конечно же, невеста пригласила на свою свадьбу и родную мать, бывшую жену Валерия. Узнав об этом, поклонники певицы начали беспокоиться, ведь далеко не всегда получается заиметь дружеские отношения с бывшими партнерами своих вторых половинок. Тем не менее, Ольга поспешила успокоить всех своих подписчиков.