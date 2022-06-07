Умер гитарист группы «Чиж & Co» Михаил Владимиров

На официальном сайте группы «Чиж & Co» появилась информация о том, что не стало одного из членов легендарной команды – гитариста Михаила Владимирова. О причинах смерти музыканта не сообщается.

Фото: chizh.net chizh.net

Михаил Владимиров был автором песен, советским и российским гитаристом. Он начинал музыкальную карьеру будучи участником группы «Мифы». Популярность музыкант обрел, став постоянным членом «Чиж & Co». Владимиров сотрудничал с группой с 1994 по 2017 год, но покинул коллектив по состоянию здоровья.