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25 минут назад

Умер гитарист группы «Чиж & Co» Михаил Владимиров

Мира Маркина

На официальном сайте группы «Чиж & Co» появилась информация о том, что не стало одного из членов легендарной команды – гитариста Михаила Владимирова. О причинах смерти музыканта не сообщается.

Умер гитарист группы «Чиж & Co» Михаил Владимиров
Фото: chizh.netchizh.net

Михаил Владимиров был автором песен, советским и российским гитаристом. Он начинал музыкальную карьеру будучи участником группы «Мифы». Популярность музыкант обрел, став постоянным членом «Чиж & Co». Владимиров сотрудничал с группой с 1994 по 2017 год, но покинул коллектив по состоянию здоровья.

Известно, что Владимиров скончался у себя дома в Ленинградской области.

Звёзды,Михаил Владимиров,
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