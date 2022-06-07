Дочь Кончаловского и Толкалиной открыла персональную выставку

Мария Михалкова-Кончаловская – модель и художница. В честь своего 21-летия наследница известной династии организовала творческий вечер, в рамках которого продемонстрировала собственные работы.
На мероприятие были приглашены не только близкие художницы, но и видные деятели культуры – Никас Сафронов, лауреат «Русского Букера» Александр Снегирев и актеры Артем Ткаченко и Глеб Калюжный.
«Не знаю, как описать словами свои эмоции, я очень давно этого хотела. Все эти работы ждали, когда наконец их увидят. Спасибо большое всем, кто пришел меня поздравить. Для меня это невероятно ценно!» — поделилась эмоциями Мария.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, почему Кончаловский не женился на Толкалиной.