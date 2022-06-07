Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+18° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Дочь Кончаловского и Толкалиной открыла персональную выставку

Мира Маркина

Мария Михалкова-Кончаловская – модель и художница. В честь своего 21-летия наследница известной династии организовала творческий вечер, в рамках которого продемонстрировала собственные работы.

Дочь Кончаловского и Толкалиной открыла персональную выставку
Фото: соцсетисоцсети

На мероприятие были приглашены не только близкие художницы, но и видные деятели культуры – Никас Сафронов, лауреат «Русского Букера» Александр Снегирев и актеры Артем Ткаченко и Глеб Калюжный.

«Не знаю, как описать словами свои эмоции, я очень давно этого хотела. Все эти работы ждали, когда наконец их увидят. Спасибо большое всем, кто пришел меня поздравить. Для меня это невероятно ценно!» — поделилась эмоциями Мария.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, почему Кончаловский не женился на Толкалиной.

Звёзды,Мария Михалкова-кончаловская,Глеб Калюжный,Артем Ткаченко,Александр Снегирев,Никас Сафронов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители