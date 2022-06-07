Звезда Comedy Woman рассказала о конфликте с Бузовой

Бывшая участница проекта Comedy Woman Марина Федункив рассказала о конфликте с певицей и ведущей Ольгой Бузовой, который возник из-за того, что юмористка пародировала артистку в своих соцсетях. В интервью программе «PRO-Новости» на телеканале «Муз-ТВ» Федункив сообщила, что позже помирилась с Бузовой. Выпуск передачи вышел на YouTube.

«У нее [Бузовой] была на тот момент не очень хорошая история в личной жизни, и поэтому она все воспринимала болезненно, как она мне потом объяснила»,

— описала Федункив переживания певицы. По ее словам, Бузовой тогда казалось, что окружающие люди унижают ее и хотят ее «добить».

Однако, как отметила юмористка, позже они со знаменитостью «вполне нормально пообщались».