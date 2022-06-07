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50 минут назад

Звезда Comedy Woman рассказала о конфликте с Бузовой

Lenta.ruиещё 2

Бывшая участница проекта Comedy Woman Марина Федункив рассказала о конфликте с певицей и ведущей Ольгой Бузовой, который возник из-за того, что юмористка пародировала артистку в своих соцсетях. В интервью программе «PRO-Новости» на телеканале «Муз-ТВ» Федункив сообщила, что позже помирилась с Бузовой. Выпуск передачи вышел на YouTube.

Звезда Comedy Woman рассказала о конфликте с Бузовой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нее [Бузовой] была на тот момент не очень хорошая история в личной жизни, и поэтому она все воспринимала болезненно, как она мне потом объяснила»,

— описала Федункив переживания певицы. По ее словам, Бузовой тогда казалось, что окружающие люди унижают ее и хотят ее «добить».

Однако, как отметила юмористка, позже они со знаменитостью «вполне нормально пообщались».

Федункив начала публиковать видеопародии на Бузову в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) в 2016 году. Экс-участница Comedy Woman представала в образе недалекой блондинки по фамилии Музова. Позже Бузова, комментируя пародии в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, заявила, что не намерена решать конфликт с Федункив рукоприкладством. Она отметила, что у нее «хватает интеллекта, чтобы ответить обидчику словесно».

Звёзды,Марина Федункив,
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