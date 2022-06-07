Валерия рассказала о трудном периоде в жизни

Певица Валерия – весьма востребованная представительница отечественного шоу-бизнеса. Она принимает участие в известных телепроектах, дает концерты и записывает песни. Все это приносит неплохой доход. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Но в разгар пандемии коронавируса, когда из-за ограничений на проведение концертов действовал запрет, знаменитый продюсер неожиданно посетовал из-за бедственного положения элиты шоу-бизнеса. Тогда звездное семейство раскритиковали: мол, уж точно не ему жаловаться на нищету и бедность. Это высказывание Иосифу Пригожину припоминают до сих пор, а его супруге снова пришлось оправдываться.
Певица Валерия пояснила, что знаменитый муж имел в виду не себя в частности, а менее популярных деятелей культуры.
«Многие музыканты в других коллективах остались без средств к существованию»,
– рассказала артистка.
Что касается звездного семейства, то перерыв в работе из-за коронавируса на его финансовое состояние не сильно повлиял. Как выяснилось, к этому моменту у супругов была финансовая подушка безопасности, она позволила им пережить непростые времена.