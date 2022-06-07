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53 минуты назад

Валерия рассказала о трудном периоде в жизни

Вести Подмосковья

Певица Валерия – весьма востребованная представительница отечественного шоу-бизнеса. Она принимает участие в известных телепроектах, дает концерты и записывает песни. Все это приносит неплохой доход. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Валерия рассказала о трудном периоде в жизни
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Но в разгар пандемии коронавируса, когда из-за ограничений на проведение концертов действовал запрет, знаменитый продюсер неожиданно посетовал из-за бедственного положения элиты шоу-бизнеса. Тогда звездное семейство раскритиковали: мол, уж точно не ему жаловаться на нищету и бедность. Это высказывание Иосифу Пригожину припоминают до сих пор, а его супруге снова пришлось оправдываться.

Певица Валерия пояснила, что знаменитый муж имел в виду не себя в частности, а менее популярных деятелей культуры.

«Многие музыканты в других коллективах остались без средств к существованию»,

– рассказала артистка.

Что касается звездного семейства, то перерыв в работе из-за коронавируса на его финансовое состояние не сильно повлиял. Как выяснилось, к этому моменту у супругов была финансовая подушка безопасности, она позволила им пережить непростые времена.

Звёзды,Валерия,Иосиф Пригожин,
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