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1 час назад

Джонни Депп создал аккаунт в TikTok

Lenta.ru

Американский актер Джонни Депп создал личный аккаунт в TikTok. За короткий срок на страницу артиста подписались 2,5 миллиона пользователей.

Джонни Депп создал аккаунт в TikTok
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Депп пока не опубликовал ни одного видеоролика в своем официальном аккаунте. В описании к профилю актер оставил подпись Occasional Thespian («Случайный актер»).

17 апреля 2020 года Депп завел страницу в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Свои первые посты он посвятил рассуждениям о коронавирусе и изоляции. Актер признался, что аккаунт в Instagram стал его первой интеграцией в социальные сети.

Ранее стало известно, что Джонни Депп выиграл суд против бывшей жены Эмбер Херд. Актриса должна будет выплатить экс-супругу 8,35 миллиона долларов.

Звёзды,Джонни Депп,
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