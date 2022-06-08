Собчак высмеяла Киркорова в цветочном костюме

Ксения Собчак в своем Telegram-канале высмеяла новый образ Филиппа Киркорова, который снялся в цветочном костюме от Gucci.
"В Парке Горького зацвел Киркоров",
- иронично подписала аутфит артиста Собчак.
Это уже не первый случай, когда светская львица комментирует наряды Киркорова. В апреле Тимати опубликовал в личном блоге фотографию с исполнителем. На снимке артисты запечатлены возле входа в ресторан паназиатской кухни Redbox, открытый рэпером совместно с ресторатором Антоном Пинским. Тимати одет в пиджак oversize, а Киркоров — в короткую кожаную куртку.
"Перепутанные номерки в гардеробе be like",
— прокомментировала фото Ксения Собчак.