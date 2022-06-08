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2 часа назад

Собчак высмеяла Киркорова в цветочном костюме

Газета.Ruиещё 1

Ксения Собчак в своем Telegram-канале высмеяла новый образ Филиппа Киркорова, который снялся в цветочном костюме от Gucci.

Собчак высмеяла Киркорова в цветочном костюме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В Парке Горького зацвел Киркоров",

- иронично подписала аутфит артиста Собчак.

Это уже не первый случай, когда светская львица комментирует наряды Киркорова. В апреле Тимати опубликовал в личном блоге фотографию с исполнителем. На снимке артисты запечатлены возле входа в ресторан паназиатской кухни Redbox, открытый рэпером совместно с ресторатором Антоном Пинским. Тимати одет в пиджак oversize, а Киркоров — в короткую кожаную куртку.

"Перепутанные номерки в гардеробе be like",

— прокомментировала фото Ксения Собчак.

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