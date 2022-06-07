Звезды тоже могут ошибаться в своих убеждениях, ведь они такие же обычные люди. Однако это непростительно, когда они транслируют их на свою большую аудиторию и пытаются убедить в этом других людей. Однако они довольно редко приводят убедительные доводы, которые могли бы заставить людей верить в конспирологию. В материале “Рамблера” — звезды, которые верят в теории заговора.

Юрий Лоза, верит, что Земля — плоская

Видео дня

Композитор Юрий Лоза в прошлом учился на гидролога, но так и не смог получить образование по этой специальности. Теперь он применяет полученные знания в своей новой профессии и утверждает, что верит в плоскую Землю. По словам самого Лозы, он долгое время занимался изучением воды и пришел к выводу, что реки не могут течь по шарообразной планете.

Лоза уверен, что от людей скрывают то, что Земля плоская, а также наличие некоего “Создателя”. Он также объясняет некоторые утверждения, которые подтверждают шарообразность Земли. При этом стоит отметить, что с подобными заявлениями он выступает раз в полгода-год.

“Земля заканчивается ледяной стеной, Антарктидой. На край Земли нельзя прилететь, туда не пускают. Все исследования Антарктиды запрещены международной конвенцией. Почему в Австралии нельзя идти в сторону Южного полюса? Нет ни одного человека, который дошел бы до Южного полюса”, — уверен музыкант.

Виктория Боня, верит в облучение от 5G

Соцсети

Во время пандемии коронавируса светская львица и телеведущая Виктория Боня поддержала теорию заговора о том, что коронавирус появляется у людей из-за излучения от вышек 5G. Она поддержала в своих социальных сетях ролики, которые сделали сторонники теории заговора. После этого она опубликовала еще несколько постов, разоблачающих происхождение коронавируса. Она уверяла, что просто поделилась фактами, которые ей кажутся правдивыми. Также она заявила, что врачи и ученые поддерживают ее мнение. Однако ее подписчики написали о том, что телеведущая “сошла с ума” и не стали поддерживать ее теории.

Никита Михалков, верит в чипирование от Билла Гейтса