Три брака и молодая муза: тайны личной жизни Маршала

Рок-музыкант Александр Маршал — настоящая звезда российской эстрады. Он популярен и часто находится под прицелом фотокамер. И хотя исполнитель часами готов говорить с журналистами о своем творчестве, о делах сердечных артист распространяться не любит. В честь его дня рождения, 7 июня, "Рамблер" приоткроет завесу тайны личной жизни звезды.

Первый брак

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65-летний артист трижды был женат. Первый брак случился в довольно юном возрасте. На тот момент карьера Маршала активно набирала обороты, супруга постоянно ревновала. Как признавался певец в одном из интервью, его жена принимала слишком активное участие в его жизни и работе, что, собственно, и послужило причиной развода.

Второй брак

Спустя несколько лет после развода Александр снова решил связать себя узами брака. В этом союзе в 1994 году родилась первенец музыканта — девочка, которую назвали Полиной. Маршал продолжал активно продвигаться по аллее успеха, так что от фанаток не было отбоя. Поэтому артист решил расторгнуть ограничивающий свободу брак, оставив жену и дочку в Америке. А сам вернулся на родину.

Третий брак

С третьей супругой рок-музыкант познакомился на одном из своих концертов. Наталья настолько запала ему в душу, что он, не раздумывая, взял ее с собой на гастроли в США, где они и поженились. В 1997 году женщина родила Александру сына Артема. В отличие от предыдущих жен, Наталья поддерживала мужа в его творчестве и принимала его образ жизни.

Но в 2017 году она подала на развод. Причиной, как оказалось, стали регулярные измены Маршала. Одной из любовниц артиста, как стало известно впоследствии, была экс-солистка "Блестящих" Надя Ручка. Та ожидала, что возлюбленный бросит жену ради нее, но этого так и не произошло. Александр возвращался к Наталье до тех пор, пока обе женщины не порвали с ним отношения.

Молодая муза

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