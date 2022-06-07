Агузарова появилась на публике с желтыми волосами

Королева рок-н-ролла Жанна Агузарова появилась на публике впервые за долгое время, выступив с сольным концертом в Москве. Поклонникам артистки не сразу удалось узнать Агузарову, поскольку она кардинально сменила внешность, прибегнув к пластическим операциям и покрасив волосы.
Некоторое время назад доктор Тагир Файзуллин рассказал, что певица потратила на свое преображение не менее трех миллионов рублей:
"Видно, что филлеры вводились в губы и носогубные складки. Внешность кардинально изменилась, судя по последнему ее выходу в свет. Если исходить из канонов пластической хирургии, то все эти изменения привели внешность Агузаровой не в лучшую сторону".