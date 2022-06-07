Особняк отца сестер Хадид за $100 миллионов снесен после скандалов

Особняк Мохамеда Хадид в Бель-Эйр, который выходит на Беверли-Хиллз, разрушен после четырех лет судебных споров с соседями. Об этом пишет Daily Mail.

Хадид, отец супермоделей Джиджи и Беллы Хадид, купил недвижимость у улицы Страда-Веккья-роуд в 2011 году и планировал построить дом площадью 2787 квадратных метров. Но дома оказался намного больше и выше, чем позволяют городские правила. Владелец также скрыл от городских властей особенности дома, в том числе наличие кинотеатр IMAX на 70 мест и огромный винный погреб.