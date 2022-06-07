Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Особняк отца сестер Хадид за $100 миллионов снесен после скандалов

Газета.Ru

Особняк Мохамеда Хадид в Бель-Эйр, который выходит на Беверли-Хиллз, разрушен после четырех лет судебных споров с соседями. Об этом пишет Daily Mail.

Особняк отца сестер Хадид за $100 миллионов снесен после скандалов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Хадид, отец супермоделей Джиджи и Беллы Хадид, купил недвижимость у улицы Страда-Веккья-роуд в 2011 году и планировал построить дом площадью 2787 квадратных метров. Но дома оказался намного больше и выше, чем позволяют городские правила. Владелец также скрыл от городских властей особенности дома, в том числе наличие кинотеатр IMAX на 70 мест и огромный винный погреб.

Соседи подали иск, поскольку их беспокоило, что особняк упадет с крутого склона холма и раздавит их дома. По данным издания, в декабре Sahara Construction купила недвижимость за 8,5 млн долларов. Снос резиденции занял долгое время, в основном из-за неудобного расположения на вершине крутого холма. Любой щебень или обломки дома могли упасть вниз и повредить другие объекты. Однако спустя время, 6 июня, снос здания завершился.

Звёзды,Белла Хадид,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители