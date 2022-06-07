Особняк отца сестер Хадид за $100 миллионов снесен после скандалов

Особняк Мохамеда Хадид в Бель-Эйр, который выходит на Беверли-Хиллз, разрушен после четырех лет судебных споров с соседями. Об этом пишет Daily Mail.
Хадид, отец супермоделей Джиджи и Беллы Хадид, купил недвижимость у улицы Страда-Веккья-роуд в 2011 году и планировал построить дом площадью 2787 квадратных метров. Но дома оказался намного больше и выше, чем позволяют городские правила. Владелец также скрыл от городских властей особенности дома, в том числе наличие кинотеатр IMAX на 70 мест и огромный винный погреб.
Соседи подали иск, поскольку их беспокоило, что особняк упадет с крутого склона холма и раздавит их дома. По данным издания, в декабре Sahara Construction купила недвижимость за 8,5 млн долларов. Снос резиденции занял долгое время, в основном из-за неудобного расположения на вершине крутого холма. Любой щебень или обломки дома могли упасть вниз и повредить другие объекты. Однако спустя время, 6 июня, снос здания завершился.