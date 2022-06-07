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44 минуты назад

Звезда сериала «Кухня» раскрыла способ похудения

Мослента

Звезда сериала «Кухня», актриса Мария Горбань рассказала о поездке в командировку и раскрыла способ похудения в своем аккаунте в соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Звезда сериала «Кухня» раскрыла способ похудения
Фото: МослентаМослента

Горбань отправилась в рабочую поездку вместе с визажистом.

«Кто опоздал на рейс, тот мы. Но мы поменяли билеты, так что командировке быть! Стометровка по аэропорту и минус два килограмма»,

— пошутила артистка.

Комментаторы поддержали Горбань и оценили ее чувство юмора.

«Красотки», «Прекрасные», «Иногда опоздание на рейс оказывается очень даже веселым приключением»,

— написали фолловеры.

Звёзды,Мария Горбань,
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