Звезда сериала «Кухня» раскрыла способ похудения

Звезда сериала «Кухня», актриса Мария Горбань рассказала о поездке в командировку и раскрыла способ похудения в своем аккаунте в соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Горбань отправилась в рабочую поездку вместе с визажистом.
«Кто опоздал на рейс, тот мы. Но мы поменяли билеты, так что командировке быть! Стометровка по аэропорту и минус два килограмма»,
— пошутила артистка.
Комментаторы поддержали Горбань и оценили ее чувство юмора.
«Красотки», «Прекрасные», «Иногда опоздание на рейс оказывается очень даже веселым приключением»,
— написали фолловеры.