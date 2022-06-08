Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Представитель Эмбер Херд оценила первый ролик Деппа в TikTok

Газета.Ruиещё 6

Представитель актрисы Эмбер Херд прокомментировала первый ролик ее экс-супруга Джонни Деппа в TikTok, пишет People.

Представитель Эмбер Херд оценила первый ролик Деппа в TikTok
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Пока Джонни Депп говорит, что он "движется вперед", права женщин отступают назад. Что говорит суд жертвам домашнего насилия — бойтесь защищать себя и высказываться",

- подчеркнула представитель Херд.

Джонни Депп завел аккаунт в TikTok 7 июня, его первая публикация была посвящена фанатам, болевшим за него в суде против Херд. В своем обращении к поклонникам актер заявил, что теперь они вместе будут "двигаться вперед". На момент публикации на аккаунт Деппа подписались более 7 млн человек.

Звёзды,Джонни Депп,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители