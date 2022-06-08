Представитель Эмбер Херд оценила первый ролик Деппа в TikTok

"Пока Джонни Депп говорит, что он "движется вперед", права женщин отступают назад. Что говорит суд жертвам домашнего насилия — бойтесь защищать себя и высказываться",

Джонни Депп завел аккаунт в TikTok 7 июня, его первая публикация была посвящена фанатам, болевшим за него в суде против Херд. В своем обращении к поклонникам актер заявил, что теперь они вместе будут "двигаться вперед". На момент публикации на аккаунт Деппа подписались более 7 млн человек.