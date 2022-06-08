Фанаты не простили Адель

И спустя четыре месяца после отмены шоу в Лас-Вегасе над 34-летней британской певицей Адель не прекращают издеваться в Интернете.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

На сцену Адель вернулась после пятилетнего перерыва и ее выступления 21 января ждали как манны небесной. Однако свой концерт в отеле Caesar’s Palace певица отменила всего за 24 часа до начала. Купившие билеты поклонники были разъярены.

Всемирная cеть запестрела бранью, самыми добрыми оказались те, кто всего лишь назвал Адель «капризной дивой». Прошло уже четыре месяца, но стоит поп-звезде появиться на публике, как на нее выливают ушат помоев. Прежде такого никогда не случалось.

- Судя по ее опухшему лицу, она не пила и не спала неделю, - прокомментировали фото Адель, сделанные после ужина в японском ресторане Nobu в Малибу. - Такую «красоту» никаким макияжем не улучшишь, - считает тонкий ценитель прекрасного. - Такое впечатление, что она рыдала. Может, сочувствовала тем, кто не попал на ее шоу? - иронизирует третий.