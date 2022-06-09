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4 часа назад

Онколог развеял мифы о наследственности рака

РИА "ФедералПресс"иещё 2

«Выявленный у двоюродной сестры Жанны Фриске рак груди никак не связан с раком мозга певицы», – заявил врач BLITZ.center. Эксперт уверяет, что это разные виды рака, которые никак не связаны с наследственностью. На развитие онкологии влияют вредные привычки, а не родословная. По его словам, в большинстве случаев рак – результат курения. Он просит расслабиться тех, кто переживает за здоровье дочери Натальи Фриске, родной сестры Жанны. Просто так рак на нее «не перекинется». Ранее «ФедералПресс» писал подробнее про новую трагедию в семье Фриске. Фото: freepik.com

Онколог развеял мифы о наследственности рака
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Звёзды,Наталья Фриске,Жанна Фриске,
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