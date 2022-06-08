Канье Уэст расстался с возлюбленной

45-летний американский рэпер Канье Уэст расстался со своей возлюбленной, 24-летней моделью Чейни Джонс, спустя несколько месяцев после начала отношений. Об этом сообщает TMZ.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По информации инсайдера, пара закончила отношения после совместного путешествия в Японию. На днях исполнитель был замечен уже с другой девушкой в кино.

Уэст и Джонс начали встречаться в феврале этого года, когда артист расстался с актрисой Джулией Фокс. За эти несколько месяцев рэпер неоднократно выходил в свет с новой девушкой, а 24-летняя модель набила на запястье татуировку с именем возлюбленного.