Орбакайте выясняет отношения с бывшими мужьями

Известная певица, актриса Кристина Орбакайте — трижды мама. В отношениях с артистом Владимиром Пресняковым у звезды появился на свет первенец Никита, а от бизнесмена Руслана Байсарова она родила мальчика Дени. Популярная исполнительница призналась, что старается сохранять хорошие отношениях с отцами детей, но иногда у них случаются конфликты и недопонимания.
Конечно, в общем-то мы сохраняем хорошие отношения. Но бывает, что выясняем их! У каждого новая жизнь, свои семьи, дети. И естественно, у нас мало общих тем для разговоров и для поддержания отношений. Вообще, все вращается только вокруг наших сыновей: Никиты и Дени. Но даже на таком минимуме бывали непонимание, претензии. Причем возникало это с возрастом, когда дети подрастали,
— призналась артистка в интервью mk.ru.
Кроме творчества, естественно, моя голова постоянно занята детьми: как они себя чувствуют, как учатся? И когда это не всегда понималось и ценилось отцами, бывало обидно! Но делать нечего, отцы детей — это святое. Приходится если ссориться, то и мириться, по-любому…,
— отметила певица.
Первенец Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита родился в 1991 году. Он пошел по стопам своих родителей и стал лидером рок-группы Multiverse. Музыкант в 2017 году женился на своей возлюбленной, избранницей артиста стала модель Алена Краснова.
Сын певицы Дени родился 10 мая 1998 года. Его отец — бизнесмен Руслан Байсаров. С мужчиной Кристина Орбакайте была вместе четыре года и рассталась в 2001 году со скандалом. Бизнесмен хотел забрать наследника от матери. Но в итоге удалось решить конфликт.
С 2005 года артистка замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. Звездная пара воспитывает общую дочь Клавдию, которая появилась на свет в 2012 году.Больше новостей о звездных родителях и детях читайте в новом разделе на «Газете.Ru» .Фото: соцсети