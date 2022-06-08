Орбакайте выясняет отношения с бывшими мужьями

Конечно, в ­общем-то мы сохраняем хорошие отношения. Но бывает, что выясняем их! У каждого новая жизнь, свои семьи, дети. И естественно, у нас мало общих тем для разговоров и для поддержания отношений. Вообще, все вращается только вокруг наших сыновей: Никиты и Дени. Но даже на таком минимуме бывали непонимание, претензии. Причем возникало это с возрастом, когда дети подрастали,