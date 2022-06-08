Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
32 минуты назад

Рита Ора и Тайка Вайтити планируют пожениться

Газета.Ru

Британская певица Рита Ора планирует сыграть свадьбу со своим возлюбленным, режиссером Тайкой Вайтити, сообщает Daily Mail.

Рита Ора и Тайка Вайтити планируют пожениться
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным СМИ, звездная пара планирует сыграть скромную свадьбу за границей. Близкий к окружению источник сообщил, что Ора и Вайтити не стали "кричать" о своем намерении ради внимания общественности.

"Они просто становились все ближе и ближе и, в конце концов, почти одновременно сказали друг другу: "Давай поженимся",

- рассказал инсайдер.

Звездная пара собирается отметить торжественное событие на большой вечеринке в Лондоне в компании своих друзей-артистов. Ранее режиссер Егор Кончаловский рассказал о тайной свадьбе со своей возлюбленной.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители