Рита Ора и Тайка Вайтити планируют пожениться

Британская певица Рита Ора планирует сыграть свадьбу со своим возлюбленным, режиссером Тайкой Вайтити, сообщает Daily Mail.
По данным СМИ, звездная пара планирует сыграть скромную свадьбу за границей. Близкий к окружению источник сообщил, что Ора и Вайтити не стали "кричать" о своем намерении ради внимания общественности.
"Они просто становились все ближе и ближе и, в конце концов, почти одновременно сказали друг другу: "Давай поженимся",
- рассказал инсайдер.
Звездная пара собирается отметить торжественное событие на большой вечеринке в Лондоне в компании своих друзей-артистов. Ранее режиссер Егор Кончаловский рассказал о тайной свадьбе со своей возлюбленной.