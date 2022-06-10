Епифанцев заявил о женитьбе Прилучного и Брутян

В Интернете появилась информация о том, что актёр Павел Прилучный в скором времени женится. Его супругой должна стать актриса Зепюр Брутян. Об этом сообщает «КП».
Однако не все знакомые актера верят в его новый брак. Коллега Прилучного Владимир Епифанцев прямо заявил, что никакой свадьбы не было и все документы о браке актеров поддельные. Епифанцев считает, что все это пиар.
"И вообще: зачем Павлу брак — это же ад! Я через это не раз прошел, знаю. И Павел понимает, что можно просто встречаться с девушкой, жить, а зачем жениться? По моим данным, Прилучный не женился, но это не мешает ему иметь личную жизнь и быть счастливым", — прокомментировал мужчина.
Многие коллеги Прилучного согласились, что он вполне способен разыграть женитьбу.