Епифанцев заявил о женитьбе Прилучного и Брутян

"И вообще: зачем Павлу брак — это же ад! Я через это не раз прошел, знаю. И Павел понимает, что можно просто встречаться с девушкой, жить, а зачем жениться? По моим данным, Прилучный не женился, но это не мешает ему иметь личную жизнь и быть счастливым", — прокомментировал мужчина.