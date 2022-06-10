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5 минут назад

Епифанцев заявил о женитьбе Прилучного и Брутян

Моя Москва.онлайниещё 2

В Интернете появилась информация о том, что актёр Павел Прилучный в скором времени женится. Его супругой должна стать актриса Зепюр Брутян. Об этом сообщает «КП».

Епифанцев заявил о женитьбе Прилучного и Брутян
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Однако не все знакомые актера верят в его новый брак. Коллега Прилучного Владимир Епифанцев прямо заявил, что никакой свадьбы не было и все документы о браке актеров поддельные. Епифанцев считает, что все это пиар.

"И вообще: зачем Павлу брак — это же ад! Я через это не раз прошел, знаю. И Павел понимает, что можно просто встречаться с девушкой, жить, а зачем жениться? По моим данным, Прилучный не женился, но это не мешает ему иметь личную жизнь и быть счастливым", — прокомментировал мужчина.

Многие коллеги Прилучного согласились, что он вполне способен разыграть женитьбу.

Звёзды,Павел Прилучный,Владимир Епифанцев,
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