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1 час назад

Пережившая передозировку Ловато спела песню о рехабе

Газета.Ruиещё 1

Певица Деми Ловато выпустила автобиографический сингл Skin of My Teeth, в котором спела о своей наркотической зависимости и о пребывании в рехабе. Об этом сообщает Variety.

Пережившая передозировку Ловато спела песню о рехабе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, в песне есть строчки «Деми снова покидает рехаб, когда уже закончится это дерьмо?». «Я еле уцелела, я выжила, но трудно дышать. Почему не становится легче? Полегче, пожалуйста, со мной», — поет она, добавляя, что серьезно больна.

Деми Ловато в 2018 году пережила передозировку наркотиков, едва не стоившую ей жизни. В 2021 году она в очередной раз попала в реабилитационный центр. Тогда в своих социальных сетях она заявляла о том, что планирует полностью отказаться от алкоголя и всех видов наркотиков. Рассказ певицы об отказе от психоактивных веществ произошел на следующий день после дня памяти ее друга, американской модели Томаса Труссела III, погибшего от передозировки наркотиков в свой день рождения.

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