Пережившая передозировку Ловато спела песню о рехабе

Так, в песне есть строчки «Деми снова покидает рехаб, когда уже закончится это дерьмо?». «Я еле уцелела, я выжила, но трудно дышать. Почему не становится легче? Полегче, пожалуйста, со мной», — поет она, добавляя, что серьезно больна.

Деми Ловато в 2018 году пережила передозировку наркотиков, едва не стоившую ей жизни. В 2021 году она в очередной раз попала в реабилитационный центр. Тогда в своих социальных сетях она заявляла о том, что планирует полностью отказаться от алкоголя и всех видов наркотиков. Рассказ певицы об отказе от психоактивных веществ произошел на следующий день после дня памяти ее друга, американской модели Томаса Труссела III, погибшего от передозировки наркотиков в свой день рождения.