Экс-муж Пелагеи обвенчался с новой женой

Бывший супруг певицы Пелагеи Иван Телегин обвенчался с новой женой Марией Гончар. Об этом сообщает StarHit.

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Венчание прошло в Церкви Рождества Иоанна Предтечи в присутствии самых близких. Гончар выбрала платье свободного кроя, из-за чего поклонники предположили, что она может находиться в положении.

Свадьбу возлюбленные сыграли в августе 2021 года. Роман Гончар и Телегина завязался еще во время брака хоккеиста с Пелагеей. После развода певица судилась с экс-мужем по поводу общего имущества. В мае стало известно, что артистка наконец завершила судебные разбирательства.