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1 час назад

Экс-муж Пелагеи Телегин обвенчался с новой женой

Газета.Ruиещё 2

Бывший супруг певицы Пелагеи Иван Телегин обвенчался с новой женой Марией Гончар. Об этом сообщает StarHit.

Экс-муж Пелагеи обвенчался с новой женой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Венчание прошло в Церкви Рождества Иоанна Предтечи в присутствии самых близких. Гончар выбрала платье свободного кроя, из-за чего поклонники предположили, что она может находиться в положении.

Свадьбу возлюбленные сыграли в августе 2021 года. Роман Гончар и Телегина завязался еще во время брака хоккеиста с Пелагеей. После развода певица судилась с экс-мужем по поводу общего имущества. В мае стало известно, что артистка наконец завершила судебные разбирательства.

Ранее адвокат Пелагеи заявил, что Телегин проиграл все, на что претендовал в суде. 30-летний хоккеист женился на исполнительнице в 2016 году. Пара рассталась в конце 2019 года, а развелась в декабре 2020-го.

Звёзды,Мария Гончар,Иван Телегин,
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