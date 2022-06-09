Экс-муж Пелагеи обвенчался с новой женой

Бывший супруг певицы Пелагеи Иван Телегин обвенчался с новой женой Марией Гончар. Об этом сообщает StarHit.
Венчание прошло в Церкви Рождества Иоанна Предтечи в присутствии самых близких. Гончар выбрала платье свободного кроя, из-за чего поклонники предположили, что она может находиться в положении.
Свадьбу возлюбленные сыграли в августе 2021 года. Роман Гончар и Телегина завязался еще во время брака хоккеиста с Пелагеей. После развода певица судилась с экс-мужем по поводу общего имущества. В мае стало известно, что артистка наконец завершила судебные разбирательства.
Ранее адвокат Пелагеи заявил, что Телегин проиграл все, на что претендовал в суде. 30-летний хоккеист женился на исполнительнице в 2016 году. Пара рассталась в конце 2019 года, а развелась в декабре 2020-го.