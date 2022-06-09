Милохин готов сняться в фильме для взрослых за 1500 рублей

Популярный блогер Даня Милохин поучаствовал в YouTube-шоу "Кажется, нащупал", в котором сделал неожиданное признание.

Блогеру вставили кляп в рот и посадили в ящик с прорезями для рук. Участницы игры должны были угадать, кто находится в ящике. Все девушки оказались актрисами фильмов для взрослых.

После эфира в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков, Милохин признался, что и сам был бы не прочь сняться в картине 18+. Больше всего поклонников удивил гонорар, который озвучил блогер – 1500 рублей.