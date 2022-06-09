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49 минут назад

Милохин готов сняться в фильме для взрослых за 1500 рублей

Мира Маркина

Популярный блогер Даня Милохин поучаствовал в YouTube-шоу "Кажется, нащупал", в котором сделал неожиданное признание.

Милохин готов сняться в фильме для взрослых за 1500 рублей
Фото: https://vk.com/danya_milokhinhttps://vk.com/danya_milokhin

Блогеру вставили кляп в рот и посадили в ящик с прорезями для рук. Участницы игры должны были угадать, кто находится в ящике. Все девушки оказались актрисами фильмов для взрослых.

После эфира в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков, Милохин признался, что и сам был бы не прочь сняться в картине 18+. Больше всего поклонников удивил гонорар, который озвучил блогер – 1500 рублей.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Милохин отдал свой "майбах" новой возлюбленной.

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