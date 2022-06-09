Решетова поделилась своими фото до пластики

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала фото до пластических операций.
Модель поделилась редкими кадрами в своем telegram-канале. По ее словам, фотографии были сделаны около 10 лет назад:
"...мне тут 17-18 лет. Времена стремных инста фильтров, отсутствия вкуса (...), а также отсутствия большой груди",
– иронично высказалась модель.
Фанаты поддержали Анастасию, сделав множество комплиментов:
«Что тогда, что сейчас хорошенькая. Красивая девушка и со стержнем, который читается в глазах»,
«Не изменилась, также хорошо выглядит»,
«Как была красоткой, так и осталась».
У поклонников также возникли вопросы насчет натуральности груди, на которые Решетова тут же ответила:
"После родов была подтяжка, а до этого я увеличила ее хирургическим путем. Импланты небольшие".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Собчак прокомментировала новый роман Тимати.