Решетова поделилась своими фото до пластики

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала фото до пластических операций.

Фото: РИА Новости РИА Новости

https://t.me/anastasia_reshet

https://t.me/anastasia_reshet

Модель поделилась редкими кадрами в своем telegram-канале. По ее словам, фотографии были сделаны около 10 лет назад:

"...мне тут 17-18 лет. Времена стремных инста фильтров, отсутствия вкуса (...), а также отсутствия большой груди",

– иронично высказалась модель.

https://t.me/anastasia_reshet

Фанаты поддержали Анастасию, сделав множество комплиментов:

«Что тогда, что сейчас хорошенькая. Красивая девушка и со стержнем, который читается в глазах»,

«Не изменилась, также хорошо выглядит»,

«Как была красоткой, так и осталась».

https://t.me/anastasia_reshet

У поклонников также возникли вопросы насчет натуральности груди, на которые Решетова тут же ответила:

"После родов была подтяжка, а до этого я увеличила ее хирургическим путем. Импланты небольшие".