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4 часа назад

Решетова поделилась фото до пластических операций

Мира Маркина

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала фото до пластических операций.

Решетова поделилась своими фото до пластики
Фото: РИА НовостиРИА Новости
https://t.me/anastasia_reshet
https://t.me/anastasia_reshet

Модель поделилась редкими кадрами в своем telegram-канале. По ее словам, фотографии были сделаны около 10 лет назад:

"...мне тут 17-18 лет. Времена стремных инста фильтров, отсутствия вкуса (...), а также отсутствия большой груди",

– иронично высказалась модель.

https://t.me/anastasia_reshet

Фанаты поддержали Анастасию, сделав множество комплиментов:

«Что тогда, что сейчас хорошенькая. Красивая девушка и со стержнем, который читается в глазах»,

«Не изменилась, также хорошо выглядит»,

«Как была красоткой, так и осталась».

https://t.me/anastasia_reshet

У поклонников также возникли вопросы насчет натуральности груди, на которые Решетова тут же ответила:

"После родов была подтяжка, а до этого я увеличила ее хирургическим путем. Импланты небольшие".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Собчак прокомментировала новый роман Тимати.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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