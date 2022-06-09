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51 минуту назад

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поскандалила с поклонницей

Родной город

Модель и бизнесвумен возмутилась наглостью своих подписчиков.

Жена Джигана поскандалила с поклонницей
Фото: Родной городРодной город

Оксана Самойлова часто дарит подарки поклонникам и устраивает благотворительные раздачи в своих соцсетях.

34-летняя модель подарила платье одной своей подписчице, однако та раскритиковала подарок, назвав платье ужасным. Самойлова пришла в ярость от такой наглости и даже нецензурно выругалась в своем видеообращении к фанатам.

«Это было даже не за лайки, я просто так отдала. Я терпеть не могу неблагодарных людей. В моем мире, в моем понимании – это свинство»,

– возмутилась Самойлова.

Через некоторое время Оксана успокоилась и даже пошутила над случившимся. Девушка позировала перед зеркалом в женственном образе и отметила, что она довольно милая, если ее не обижать.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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