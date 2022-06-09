Жена Джигана поскандалила с поклонницей

Модель и бизнесвумен возмутилась наглостью своих подписчиков.

Фото: Родной город Родной город

Оксана Самойлова часто дарит подарки поклонникам и устраивает благотворительные раздачи в своих соцсетях.

34-летняя модель подарила платье одной своей подписчице, однако та раскритиковала подарок, назвав платье ужасным. Самойлова пришла в ярость от такой наглости и даже нецензурно выругалась в своем видеообращении к фанатам.

«Это было даже не за лайки, я просто так отдала. Я терпеть не могу неблагодарных людей. В моем мире, в моем понимании – это свинство»,

– возмутилась Самойлова.