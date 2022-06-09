Что стало с внебрачным сыном Валерия Золотухина

Иван Золотухин появился на свет в 2004 году в союзе знаменитого актера Валерия Золотухина и актрисы Ирины Линдт. Ваня стал третьим сыном актера и единственным, родившемся вне брака. О том, как сложилась его жизнь, читайте в материале «Рамблера».

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Несмотря на то, что Золотухин и Линдт жили вместе, актер сразу оговорил Ирине условия: уходить от второй жены он не станет. И с рождением сына ничего не изменилось. Хотя Ваню он обожал: читал малышу сказки, играл с ним, много общался.

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Правда, долго пробыть с отцом Ивану не удалось: Валерий Золотухин ушел из жизни, когда мальчику еще не исполнилось и 9 лет. Мальчик он был очень артистичный, непринужденно держался на публике, был непосредственным, любил петь. Неудивительно, что свою первую эпизодическую роль в кино Иван Золотухин сыграл еще в возрасте трех лет, появившись в фильме «Любовь одна». Главную роль в картине исполняла Ирина Линдт.

Позже он еще несколько раз появлялся на съемочной площадке вместе с мамой, а первую свою главную роль сыграл в фильме «Eins, zwei, drei», который сняла Линдт.

Иван с детства занимался в Детском театральном центре «Премьера», и ни у кого не было сомнений, что он пойдет по стопам родителей, продолжив актерскую династию. Он, кстати, единственный из сыновей Валерия Золотухина, кто решил стать актером. Старший Денис, появившийся на свет в браке Золотухина с Ниной Шацкой, стал священнослужителем. Средний Сергей от второго брака с Тамарой Гусевой был барабанщиком. В 2007 году Сергей покончил с собой, что стало тяжелейшим ударом для его родителей.

Кстати, Иван тоже увлекся музыкой: юноша играет на гитаре.

В ноябре 2022 года Ивану Золотухину исполняется 18 лет, он студент Театральной школы Олега Табакова. В 2021 году Иван сыграл главную роль в спектакле «Истории одного городка», режиссером которого выступила его мама Ирина Линдт.