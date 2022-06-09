Что стало с внебрачным сыном Валерия Золотухина

Иван Золотухин появился на свет в 2004 году в союзе знаменитого актера Валерия Золотухина и актрисы Ирины Линдт. Ваня стал третьим сыном актера и единственным, родившемся вне брака. О том, как сложилась его жизнь, читайте в материале «Рамблера».
Несмотря на то, что Золотухин и Линдт жили вместе, актер сразу оговорил Ирине условия: уходить от второй жены он не станет. И с рождением сына ничего не изменилось. Хотя Ваню он обожал: читал малышу сказки, играл с ним, много общался.
Правда, долго пробыть с отцом Ивану не удалось: Валерий Золотухин ушел из жизни, когда мальчику еще не исполнилось и 9 лет. Мальчик он был очень артистичный, непринужденно держался на публике, был непосредственным, любил петь. Неудивительно, что свою первую эпизодическую роль в кино Иван Золотухин сыграл еще в возрасте трех лет, появившись в фильме «Любовь одна». Главную роль в картине исполняла Ирина Линдт.
Позже он еще несколько раз появлялся на съемочной площадке вместе с мамой, а первую свою главную роль сыграл в фильме «Eins, zwei, drei», который сняла Линдт.
Иван с детства занимался в Детском театральном центре «Премьера», и ни у кого не было сомнений, что он пойдет по стопам родителей, продолжив актерскую династию. Он, кстати, единственный из сыновей Валерия Золотухина, кто решил стать актером. Старший Денис, появившийся на свет в браке Золотухина с Ниной Шацкой, стал священнослужителем. Средний Сергей от второго брака с Тамарой Гусевой был барабанщиком. В 2007 году Сергей покончил с собой, что стало тяжелейшим ударом для его родителей.
Кстати, Иван тоже увлекся музыкой: юноша играет на гитаре.
В ноябре 2022 года Ивану Золотухину исполняется 18 лет, он студент Театральной школы Олега Табакова. В 2021 году Иван сыграл главную роль в спектакле «Истории одного городка», режиссером которого выступила его мама Ирина Линдт.
Несмотря на то, что его часто сравнивают со знаменитым отцом (и не только внешне), Иван Золотухин надеется, что ему удастся показать свою состоятельность и убедить зрителей в своем несомненном актерском таланте.