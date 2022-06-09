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1 час назад

Российский ведущий рассказал о связанном с Собчак курьезном случае

Lenta.ru

Российский ведущий рассказал о связанном с Собчак курьезном случае
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российский актер, один из ведущих программы «О самом главном» на канале «Россия-1» Михаил Полицеймако рассказал, что его часто принимают за бывшего мужа журналистки Ксении Собчак, актера и режиссера Максима Виторгана. Один из таких курьезных случаев он описал во время выступления в Иркутске, сообщает «Комсомольская правда».

«Нас [с Максимом Виторганом] постоянно путают. Однажды ко мне подошел мужчина и спросил: "Ну че, ты на Собчак-то женился?" Я не стал что-то доказывать и ответил, что, мол, так получилось», — поделился Полицеймако. Он признался, что не понимает, с чем связаны такие ошибки. Популярный ведущий отметил, что Виторган намного выше его ростом и крупнее.

Телеведущий также описал другой случай, когда незнакомец обознался и принял его за другого человека. «Было и так — в самолете до Иркутска ко мне обратился мужчина, сидящий рядом, и сказал: "Ты что, меня не помнишь? Мы с тобой в одном дворе в Ангарске росли"», — вспомнил он.

Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон. Спустя три года они официально объявили о расставании. Позже Собчак, говоря о разводе с Виторганом, намекнула, что у них накопились взаимные обиды и претензии. Вместе с тем она подчеркивала, что хорошо относится к бывшему мужу, и заявляла, что они с экс-супругом воспитывают ребенка вместе.

Звёзды,Михаил Полицеймако,Максим Виторган,Ксения Собчак,
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