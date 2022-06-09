Джокер вспомнил, как Лолита разделась перед камерами

Хип-хоп исполнитель Доминик Джокер стал гостем "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" в эфире Русского радио, где вспомнил один курьезный случай, произошедшей с Лолитой Милявской.
Артист рассказал, как однажды во время крупного концерта Лолита Милявская ошиблась гримерной и переодела платье в той, откуда камеры видеонаблюдения выводили картинку на все мониторы концертного зала.
«Было несколько больших гримерных. По-моему, это был «Крокус». Лолите надо было срочно что-то переодеть. Она забежала в первую попавшуюся комнату и разделась до нижнего белья. И в платье вышла. Ей ее тогдашний директор говорит: «Ты что наделала?» - рассказал с улыбкой Джокер.
Однако, хоть ситуация вышла и неловкая, сама певица о ней до сих пор вспоминает со смехом.
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