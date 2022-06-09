Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
3 часа назад

Доминик Джокер вспомнил, как Лолита разделась перед камерами

Мира Маркина

Хип-хоп исполнитель Доминик Джокер стал гостем "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" в эфире Русского радио, где вспомнил один курьезный случай, произошедшей с Лолитой Милявской.

Джокер вспомнил, как Лолита разделась перед камерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист рассказал, как однажды во время крупного концерта Лолита Милявская ошиблась гримерной и переодела платье в той, откуда камеры видеонаблюдения выводили картинку на все мониторы концертного зала.

«Было несколько больших гримерных. По-моему, это был «Крокус». Лолите надо было срочно что-то переодеть. Она забежала в первую попавшуюся комнату и разделась до нижнего белья. И в платье вышла. Ей ее тогдашний директор говорит: «Ты что наделала?» - рассказал с улыбкой Джокер.

Однако, хоть ситуация вышла и неловкая, сама певица о ней до сих пор вспоминает со смехом.

Ранее мы рассказывали, что австралийка показала себя в бикини и разоблачила "идеальные" фото.

Звёзды,Доминик Джокер,Лолита Милявская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители