Джокер вспомнил, как Лолита разделась перед камерами

«Было несколько больших гримерных. По-моему, это был «Крокус». Лолите надо было срочно что-то переодеть. Она забежала в первую попавшуюся комнату и разделась до нижнего белья. И в платье вышла. Ей ее тогдашний директор говорит: «Ты что наделала?» - рассказал с улыбкой Джокер.