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51 минуту назад

Мари Краймбрери и Дава расстались?

Popcake.tvиещё 1

Еще пару недель назад публика активно радовалась за Мари Краймбрери, которая начала отношения с Давидом Манукяном. Однако теперь парочка, кажется, рассталась. Совсем недавно Дава отжигал на концерте Мари, а девушка теперь открещивается от него.

Мари Краймбрери и Дава расстались?
Фото: popcake.tvpopcake.tv

Так, она рассказала о том, что слухи об их отношениях всего лишь слухи. Она увидела впервые Даву в клипе Оли Бузовой, после которого у них закрутился роман. Однако она тогда не испытала никаких эмоций.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Дава и Мари вместе отдыхали в Турции. Они сфотографировались с одним и тем же поклонником. После их застукали вместе около дома Давы после одного светского мероприятия.

Дава, в свою очередь, открыто говорит о том, что очень счастлив, а вот Мари явно не хочет ассоциироваться с Манукяном. Кстати, в интервью POPCAKE.TV она говорила о том, что будет скрывать свою личную жизнь до тех пор, пока СМИ следят за каждым шагом звезд и после этого ставят на них клеймо. Как, например, то, что Дава – бывший Бузовой, хотя они расстались больше года назад.

Звёзды,Давид Манукян,
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