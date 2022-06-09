Мари Краймбрери и Дава расстались?

Еще пару недель назад публика активно радовалась за Мари Краймбрери, которая начала отношения с Давидом Манукяном. Однако теперь парочка, кажется, рассталась. Совсем недавно Дава отжигал на концерте Мари, а девушка теперь открещивается от него.

Фото: popcake.tv popcake.tv

Так, она рассказала о том, что слухи об их отношениях всего лишь слухи. Она увидела впервые Даву в клипе Оли Бузовой, после которого у них закрутился роман. Однако она тогда не испытала никаких эмоций.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Дава и Мари вместе отдыхали в Турции. Они сфотографировались с одним и тем же поклонником. После их застукали вместе около дома Давы после одного светского мероприятия.