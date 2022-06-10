Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
14 минут назад

Хайди Клум появилась на публике в экстремальном мини-платье и без белья

Passion.ruиещё 2

Хайди Клум отметилась на вечеринке Women in Music, организованной глянцевым журналом Elle и модным Домом Dolce & Gabbana. Для светского мероприятия 49-летняя супермодель выбрала дерзкий наряд, который смело можно отправить в архив ее самых откровенных образов.

Хайди Клум появилась на публике в экстремальном мини-платье и без белья
Фото: Passion.ruPassion.ru
Passion.ru

Клум появилась на публике в ультрасоблазнительном мерцающем платье, созданном дизайнером Питером Дандасом. Наряд отличился экстремальным разрезом, визуально разделившим наряд на две части. Спастись от конфуза помогла шнуровка, однако места для нижнего белья не осталось. Платье, безусловно, очень требовательное: носить его можно с крошечными С-стрингами или вовсе без них.

Дополнили образ лаконичные босоножки цвета металлик и обилие бронзера, который оттенил загар и подчеркнул бесконечные ноги звезды подиума.

Звёзды,Хайди Клум,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители