Хайди Клум появилась на публике в экстремальном мини-платье и без белья

Хайди Клум отметилась на вечеринке Women in Music, организованной глянцевым журналом Elle и модным Домом Dolce & Gabbana. Для светского мероприятия 49-летняя супермодель выбрала дерзкий наряд, который смело можно отправить в архив ее самых откровенных образов.

Клум появилась на публике в ультрасоблазнительном мерцающем платье, созданном дизайнером Питером Дандасом. Наряд отличился экстремальным разрезом, визуально разделившим наряд на две части. Спастись от конфуза помогла шнуровка, однако места для нижнего белья не осталось. Платье, безусловно, очень требовательное: носить его можно с крошечными С-стрингами или вовсе без них.