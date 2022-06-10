Отец Фриске и Шепелев подписали мировое соглашение

Дмитрий Шепелев и отец Жанны Фриске подписали мировое соглашение о недвижимости певицы. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на пресс-службу суда.
Шепелев планировал продать часть жилья, которая досталась Платону по наследству от матери. Остальными долями владеют родители певицы, и они попытались оспорить продажу, но проиграли. Позднее отец звезды предложил телеведущему мировое соглашение, в рамках которого обязался "простить" старый долг в обмен на долю Платона.
На заседании, которое прошло 9 июня, присутствовали только представители сторон. Они смогли подписать мировое соглашение.
«Мировое соглашение утверждено. Взамен исполнения обязательств по уплате денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами, Шепелев П.Д. в лице законного представителя Шепелева Д.А. передал Фриске в собственность отступное в пределах суммы обязательств в виде 1/3 доли на жилое помещение», — сообщили в пресс-службе.
Родители Фриске планируют подарить квартиру Платону после того, как он достигнет совершеннолетия. До тех пор они хотят сохранить все так, как было при жизни певицы.
Ранее сообщалось, что отец Фриске обвинил Шепелева в пиаре на сыне.