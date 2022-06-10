Отец Фриске и Шепелев подписали мировое соглашение

Дмитрий Шепелев и отец Жанны Фриске подписали мировое соглашение о недвижимости певицы. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Шепелев планировал продать часть жилья, которая досталась Платону по наследству от матери. Остальными долями владеют родители певицы, и они попытались оспорить продажу, но проиграли. Позднее отец звезды предложил телеведущему мировое соглашение, в рамках которого обязался "простить" старый долг в обмен на долю Платона.

На заседании, которое прошло 9 июня, присутствовали только представители сторон. Они смогли подписать мировое соглашение.

«Мировое соглашение утверждено. Взамен исполнения обязательств по уплате денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами, Шепелев П.Д. в лице законного представителя Шепелева Д.А. передал Фриске в собственность отступное в пределах суммы обязательств в виде 1/3 доли на жилое помещение», — сообщили в пресс-службе.

Родители Фриске планируют подарить квартиру Платону после того, как он достигнет совершеннолетия. До тех пор они хотят сохранить все так, как было при жизни певицы.