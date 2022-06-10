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36 минут назад

Восхищение, компромиссы, счастье: как Майе Плисецкой удалось пронести отношения через всю жизнь

WomanHit.ru

Майя Плисейкая стала легендой мирового балета, записями ее выступлений восхищаются до сих пор. Но артистка может служить примером не только трудолюбия, упорства и женственности, а еще и мудрости: она сумела построить отношения, которые продлились всю ее жизнь. Хотя путь к счастью Майи Михайловны был непростым.

Как Майе Плисецкой удалось пронести отношения через всю жизнь
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Впервые она вышла замуж в 1956 году за коллегу по цеху Мариса Лиепу, с ним балерина познакомилась в Большом театре и влюбилась с первого взгляда. Как это часто бывает, чувства оказались обманчивыми: страстный роман не смог перерасти в крепкий брак. Молодые супруги прожили вместе всего пару недель и поняли: они совершенно не подходят друг другу.

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После расставания с Марисом Майя Михайловна решила сосредоточиться на карьере и даже не думала об отношениях. Когда в доме Лилии Брик (той самой любви Владимира Маяковского) ей представили молодого композитора Родиона Щедрина, артистка не обратила на него внимания. Мужчина был моложе балерины на семь лет и интересовался музыкой больше, чем самыми красивыми женщинами.

Но настырная судьба и не думала так просто разводить дорожки Родиона и Майи: через несколько лет они встретились снова. Он писал музыку к балету «Конек-горбунок», а она танцевала. Именно тогда Родион понял, что влюбился в изящную, почти летящую над сценой девушку.

В эти отношения не верил никто, но Майя Михайловна поняла: с Щедриным она может быть счастлива. Через полгода нежного романа с длинными письмами, признаниями и отпуском в Карелии Родион сделал возлюбленной предложение руки и сердца.

Секрет счастья на всю жизнь

Их брак, вопреки всем скептикам, продлился дольше полувека — 57 лет. Храбрая, настойчивая и немного резкая в работе Плисецкая в семейной жизни неожиданно оказалась мягкой и покладистой. Она заботилась о муже и считала его настоящим гением. В интервью Майя Михайловна отзывалась о супруге только в восторженных тонах.

«Он редкий. Он уникальный. Я таких людей, как он, просто не знаю. Таких целостных, таких самостоятельных по мысли, таких талантливых, даже гениальных!» — говорила знаменитость.

Она была известна во всем мире, и такое преданное восхищение мужем удивляло многих друзей пары. Но и Родион считал жену уникальной, гениальной, он называл ее своей музой, вдохновлялся ее пластикой, хрупкостью, талантом.

«Мы познали счастье. Вместе познали любовь и познали нежность. Я хочу объясниться своей жене в любви. Во всеуслышание сказать, что люблю эту женщину. Что для меня майя — лучшая среди самых прекрасных женщин нашей планеты», — признавался Родион в интервью.

Именно этот взаимный восторг, по мнению Майи Михайловны, позволил им пронести нежность и любовь через всю жизнь.

Компромиссы, на которые идти не хочется

Балерина знала: она не будет матерью. Для Плисецкой это было принципиальным, артистка считала, что не имеет права пропустить почти два года работы и подвергнуть риску карьеру. А еще она очень не хотела, чтобы их с мужем внимание переместилось с друг друга на малыша.

Родион хотел стать отцом, поэтому, когда Плисецкая забеременела, надеялся, что она передумает. Но этого не случилось. Майя Михайловна прервала беременность: балерина вспоминала, что муж не был доволен ее решением, но смог смириться и с этим, ведь любовь была для них главным.

Вместе на всю жизнь и после нее

Майи Михайловны не стало в 2015 году. Произошло это неожиданно: еще вчера супруги вместе ходили на футбол, который обожали, а на следующий день у примы случился инфаркт. Тело балерины кремировали, но не развеяли, ведь она завещала сделать это лишь тогда, когда не станет и ее любимого мужа.

«Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией!» — написала Плисецкая.

Звёзды,Лилия Брик,Майя Плисецкая,Родион Щедрин,
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