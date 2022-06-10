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1 час назад

Актриса Екатерина Копанова поделилась впечатлениями от марафонов Блиновской

Газета.Ru

Российская актриса Екатерина Копанова ("Гадкий утенок", "В ожидании чуда") рассказала о своих впечатлениях о марафонах блогерши Елены Блиновской.

Актриса поделилась впечатлениями от марафонов Блиновской
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я прошла немало марафонов, в том числе Блиновской, прочитала много книг по личностному росту, перечитываю любимую классику. И теперь хочу сказать следующее: возможно все!" — поделилась артистка.

Также она добавила, что у нее в голове "нет рамок", поэтому она старается изучать что-то новое для личностного роста. Копанова рассказала, какое влияние оказали марафоны блогерши на ее жизнь.

"Не то, что бы они мне помогли. Очень многое я знала. Если человек готов принять то, что все возможно, то к нему это придет", — объяснила она.

Артистка утверждает, что она очень позитивный человек по жизни и всегда ищет новые виды активности. Звезда воспитывает четверых детей без помощи нянь.

Звёзды,Елена Блиновская,Екатерина Копанова,
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