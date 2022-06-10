Актриса поделилась впечатлениями от марафонов Блиновской

Российская актриса Екатерина Копанова ("Гадкий утенок", "В ожидании чуда") рассказала о своих впечатлениях о марафонах блогерши Елены Блиновской.
"Я прошла немало марафонов, в том числе Блиновской, прочитала много книг по личностному росту, перечитываю любимую классику. И теперь хочу сказать следующее: возможно все!" — поделилась артистка.
Также она добавила, что у нее в голове "нет рамок", поэтому она старается изучать что-то новое для личностного роста. Копанова рассказала, какое влияние оказали марафоны блогерши на ее жизнь.
"Не то, что бы они мне помогли. Очень многое я знала. Если человек готов принять то, что все возможно, то к нему это придет", — объяснила она.
Артистка утверждает, что она очень позитивный человек по жизни и всегда ищет новые виды активности. Звезда воспитывает четверых детей без помощи нянь.