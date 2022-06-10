МакSим назвала себя "зеленым человечком" после комы

Певица МакSим сравнила себя с «зеленым человечком» с другой планеты, описывая свое состояние от восстановления после длительной комы, пишет Lenta.ru.

«Я все еще зеленый человечек, который только что вернулся с другой планеты. А с меня сразу стали требовать какого-то адекватного поведения. Но я тогда, правда, не понимала, что здесь происходит», — призналась МакSим.

Певица также добавила, что реабилитация оказалась совсем не такой простой, какой она могла показаться. Вместе с этим МакSим подчеркнула, что ей повезло, так как болезнь не отразилась на ее внешнем виде. Однако исполнительница призналась, что столь тяжелые недуги все-таки не проходят бесследно для здоровья.