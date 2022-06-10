Истерика бывшего: как прошла долгожданная свадьба Бритни Спирс

40-летняя поп-звезда Бритни Спирс и 28-летний фитнес-инструктор Сэм Асгари наконец официально поженились. О том, как проходила свадьба эпатажной Бритни, читайте в материале "Рамблера".

Певица познакомилась с актером и фитнес-экспертом в октябре 2016 года на съемках ее музыкального клипа «Slumber Party». Именно его фото заинтересовало звезду. Позже она нашла у себя в сумке номер телефона Сэма и позвонила. Бритни объявила о своих отношениях с Асгари в самом начале 2017 года, а в сентябре 2021 года пара обручилась. Асгари подарил Бритни шикарное платиновое кольцо с круглым бриллиантом в четыре карата.

В апреле 2022 года пара сообщила фанатам, что расширяет свою семью, объявив, что Бритни беременна. Но через месяц пара поделилась печальной новостью о том, что у Бритни случился выкидыш.

Свадьбе трагические события не помешали. Молодые рассказали, что хотели сделать событие маленьким и красивым праздником с семьей и друзьями.

Свадьба, которую ждали поклонники по всему миру, состоялась прямо во дворе особняка Бритни Спирс в Лос-Анджелесе.

Дом был украшен как в сказке — теплые женственные цвета, включая розовый, белый, кремовый и золотой, а также очень много роскошных живых цветов.

Невеста была одета в элегантное платье от Versace с открытыми плечами, разрезом, открывающим ноги, и классической белой фатой с атласной окантовкой. Образ Бритни Сэм дополнил смокингом от Versace. Свадебные украшения Бритни весили 62 карата. Звезда выбрала серьги-капли круглой и грушевидной формы, теннисное колье с бриллиантами в форме сердца из белого золота и теннисный браслет с овальными бриллиантами.

Возле дома пары, украшенного по этому случаю розовыми и белыми розами, стояла белая лошадь с золотыми копытами и роскошной каретой. Десятиминутная церемония проходила под шатром, задрапированным бархатным навесом.

Кадры с шумной свадебной вечеринки разлетелись по соцсетям - Селена Гомес, Мадонна и Бритни отрывались вместе под «Toxic», а затем уже Пэрис Хилтон с невестой пели «Stars Are Blind».

Без скандала не обошлось

СМИ сообщили, что прямо перед торжественной церемонией произошло то, что вполне могло сорвать всю свадьбу. Так, в особняк ворвался экс-супруг Бритни Джейсон Александр.

Причем все это он транслировал в прямом эфире в соцсети, а видеозапись быстро разлетелась по всему Интернету.

Зрители увидели, как мужчина приближается к заднему двору Спирс и входит в свадебный шатер, при этом выкрикивая, что сорвет свадьбу. После, вероятно, мужчину попыталась остановить охрана, но позже он снова вышел в эфир в доме Спирс. Оказалось, полиция отреагировала на звонок о проникновении и задержала Александра снаружи.

Адвокат Спирс Мэтью Розенгарт подтвердил инцидент Page Six и сообщил, что Александр был арестован.

Как сообщают СМИ, у Александра наблюдаются проблемы с психикой. Он уже пытался преследовать Спирс и членов ее семьи.