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2 часа назад

У певца Джастина Бибера парализовало половину лица из-за болезни

Газета.Ru

Американский певец Джастин Бибер сообщил, что у него парализовало половину лица из-за синдрома Рамзи Ханта, передает Fox News.

У Бибера парализовало половину лица из-за болезни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщает телеканал, 28-летний музыкант выложил в своих соцсетях видео для фанатов, на котором показал, что правая сторона его лица парализована и он не может моргать правым глазом, двигать правой ноздрей и улыбаться боковой частью рта.

"Для тех, кто расстроен тем, что я отменил следующие шоу, я просто физически, очевидно, не в состоянии их делать",

— сказал он.

Fox News отмечает, что синдром Рамзи-Ханта возникает из-за опоясывающего лишая, который поражает лицевой нерв возле ушей. Вирус может вызвать паралич лицевого нерва и потерю слуха. Бибер добавил, что делает специальные упражнения для лица, чтобы вернуть его в нормальное состояние, а также поблагодарил своих фанатов за ожидание.

Ранее Джастин Бибер жаловался на нервный срыв, который он пережил в браке с моделью Хейли Болдуин.

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