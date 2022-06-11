На протяжении многих лет певица Лайма Вайкуле проводила фестиваль в Юрмале. Однако в этом году мероприятию не суждено состояться. Об этом сообщает BLITZ.center.
Причиной для его отмены послужило сразу несколько причин. По словам организаторов, всему виной состояние здоровья звезды. Но продюсер Сергей Лавров уверен, что дело совсем не в этом. По его мнению, исполнительнице предложили слишком маленький гонорар или не предложили его вовсе.
«Лайма жадная на деньги и, если бы там были бабки, она бы там больше всех танцевала. Я думаю, что есть проблема со спонсорами. Если бы были деньги, она и из операционной бы выскочила и полетела на этот фестиваль. Тут все болезни были бы остановлены»,
– заявил продюсер.
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