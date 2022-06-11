«Лайма жадная на деньги и, если бы там были бабки, она бы там больше всех танцевала. Я думаю, что есть проблема со спонсорами. Если бы были деньги, она и из операционной бы выскочила и полетела на этот фестиваль. Тут все болезни были бы остановлены»,