Звезды, которых «похоронили» случайно и преждевременно

Иногда в интернете появляется информация из неблагонадежного источника о смерти какого-то известного человека, которая подхватывается другими изданиями и разлетается по сети. Конечно, позже данные слухи опровергаются, и поклонники испытывают облегчение. Кто же из звезд становился» жертвой подобного обмана?

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Андрей Макаревич

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О смерти лидера группы «Машина времени» СМИ на сайте Грушинского фестиваля сообщили утром 6 июля 2015 года. Тогда писали, что музыканта убили в собственном подъезде. Очень быстро информацию опровергли сами организаторы фестиваля, которые уверили поклонников, что их сайт просто взломали.

Алла Пугачева

73-летнюю Аллу Пугачеву, которая, к слову, выглядит намного моложе своего возраста, вообще «хоронили» уже несколько раз. Так, в 2016 году ее «убили» и даже выставили фото Кристины Орбакайте и Максима Галкина, якобы, с похорон, которые прошли тайно.

4 мая 2018 года ситуация повторилась, и новость вновь разнесли по всем пабликам. На этот раз Примадонна «скончалась» от тромбоза сердечной артерии. Причем в тот же день в личном блоге Аллы появилось ее фото с сыном Гарри, где мама и сын готовили обед.

Владимир Жириновский

Лидер партии ЛДПР и, пожалуй, самый известный политик нашего времени умер в апреле 2022 года, после длительной борьбы с коронавирусом. Владимир долгое время лежал в коме, и пока он боролся за свою жизнь, по сети разлетелся слух, что Жириновский все-таки скончался.

Чуть позже информацию опроверг председатель Государственной думы Вячеслав Володин. А примерно через месяц Жириновский действительно умер, так и не приходя в сознание.

Анна Хилькевич

В неприятную ситуацию попала и звезда «Универа», актриса Анна Хилькевич. Подписчики начали закидывать ее тревожными сообщениями, а когда звезда все же разобралась в чем дело, то тут же дала опровержение.

Оказалось, что в Википедии случился информационный сбой, и Анну «похоронили» 8 февраля 2021 года, выставив рядом с датой рождения дату смерти молодой девушки. Позже актриса призналась, что испытала неприятные чувства, «будто с того света вернулась».

Гуф

Рэпер Гуф, как и Алла Пугачева, «умирал» несколько раз. Фраза «Гуф умер» уже стала настоящим мемом, тогда как молодой музыкант и не собирается покидать этот мир. Наоборот, его жизнь актино развивается: рэпер развелся, завел новую возлюбленную, женился, стал отцом.

Однако СМИ раз за разом все «убивают» рэпера. То он оказывается в Домодедово во время теракта, то его сбивает машина, то он умирает в результате передозировки наркотиками. Но каждый раз информация оказывается ложной.

Леди Гага