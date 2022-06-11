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1 час назад

Никита Малинин пожаловался на облысение после прививки

Кристина Уколова

Старший сын Александра Малинина в шоу Box Insite рассказал о проблемах, с которыми столкнулся после прививки от коронавируса. Ведущая шоу Светлана Прель отметила, что певец находится в прекрасной форме. В ответ Никита признался, что после прививки от коронавируса он начал лысеть.

Малинин пожаловался на облысение после прививки
Фото: vk.com/nikmalininofficialvk.com/nikmalininofficial

«После прививки прям полезли волосы, такое взлетное поле. До этого год назад все нормально было. А сейчас прям залысина появляется», — рассказал исполнитель хита «Котенок».

Также певец пожаловался на проблемы с памятью. При этом Никита Малинин заметил, что унаследовал от семьи хорошие гены. В пример он привел свою бабушку, которая превосходно себя чувствует на девятом десятке.

Кроме того, Никита Малинин вспомнил о свей популярности после «Фабрики».

«Я начал понимать тенденцию, что это фейк, ненастоящее. Не надо цепляться за это. Я начал поиск себя в музыке и понял, что давить кота до конца жизни – страшная вещь. Я сделал паузу на три-четыре года, ничего не выпускал. Я искал себя и нашел. Это была танцевальная музыка», — заявил музыкант.

Тем временем продюсер высказался о Вайкуле.

Звёзды,Александр Малинин,
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