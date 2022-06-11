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39 минут назад

Бузова назвала важную черту идеального мужчины

Кристина Уколова

Телеведущая и певица Ольга Бузова в интервью «АиФ» рассказала о том, какие качества она ценит в избраннике.

Бузова назвала важную черту идеального мужчины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я всегда хотела, чтобы мой спутник не был зависим от соцсетей. Он должен заниматься серьёзной работой, а не снимать танцы в TikTok», — подчеркнула Ольга.

Также она добавила, что мужчина должен любить ее, а не «Ольгу Бузову с её узнаваемостью, возможностями и публичностью».

Бузова также заявила, что больше не будет выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение:

«Пусть что-то останется для меня. Я как птица Феникс — меня испепеляют, а я восстаю из пепла. В этом мне помогают жизнелюбие и люди, которые действительно принимают и ценят меня такой, какая я есть».

Между тем Никита Малинин пожаловался на облысение после прививки.

Звёзды,Ольга Бузова,
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