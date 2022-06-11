Бузова назвала важную черту идеального мужчины

Телеведущая и певица Ольга Бузова в интервью «АиФ» рассказала о том, какие качества она ценит в избраннике.
«Я всегда хотела, чтобы мой спутник не был зависим от соцсетей. Он должен заниматься серьёзной работой, а не снимать танцы в TikTok», — подчеркнула Ольга.
Также она добавила, что мужчина должен любить ее, а не «Ольгу Бузову с её узнаваемостью, возможностями и публичностью».
Бузова также заявила, что больше не будет выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение:
«Пусть что-то останется для меня. Я как птица Феникс — меня испепеляют, а я восстаю из пепла. В этом мне помогают жизнелюбие и люди, которые действительно принимают и ценят меня такой, какая я есть».