Садальский сообщил печальную правду о подругах-актрисах

Станислав Садальский считает актрис неуравновешенными. Артист порассуждал о связи таланта и судьбы.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

70-летний актер Станислав Садальский называет себя «принципиально одиноким человеком». Артист не распространяется о личной жизни, однако известно, что в 70-х он женился на гражданке Финляндии, которая была старше его на 15 лет. Женщина родила от Садальского дочь Пирио. Наследнице актера уже 47 лет. Между тем Станислав Юрьевич видел кровиночку всего два раза. Много лет назад жена Садальского вместе с дочерью перебралась в Хельсинки.

Видео дня

Ходят слухи, что Садальского и Удовиченко связывали не просто приятельские отношения. Поговаривают, что знаменитости крутили бурный роман, который завершился некрасивым расставанием. Якобы, артистка, не дождавшись предложения руки и сердца, жестко послала любовника куда подальше. По словам Садальского, Удовиченко в одном самолете с ним отказывается летать.

Станислав Садальский считает, что большинство актрис – неуравновешенные, любят поковыряться в себе и часто забывают выйти из роли. По его словам, профессия актера расшатывает нервную систему. Кроме того, практически все звезды кино неудачливы в личной жизни. Именно непростая судьба делает из женщины актрису. Садальский считает, что актерский талант – свойство не врожденное, а приобретенное с годами.

«И если актриса действительно талантлива, то в этом случае вся нерастраченная любовь сублимируется на сцене... и получается шедевр. Правда, не всем хватает сил, ведь есть еще и конкуренция, и тщеславие, зависть, интриги, проблема возраста, невечная красота... и все та же пресловутая неустроенность... Актерская профессия расшатывает нервную систему. У мужчин-актеров психика нестабильна, а уж у женщин... одни спиваются, другие ударяются в религиозность», - раскрыл печальную правду о подругах-актрисах Станислав Садальский.