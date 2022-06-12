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2 часа назад

Салтыкова напустилась на эксперта шоу "Пусть говорят" из-за вопросов о разводе

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Певица Ирина Салтыкова не сдержала эмоций во время записи ток-шоу «Пусть говорят». Темой выпуска стали разводы, в том числе скандальное завершение отношений актеров Эмбер Херд и Джонни Деппа и их взаимные обвинения в домашнем насилии.

Салтыкова резко отреагировала на вопросы о разводе
Фото: Суть событийСуть событий

Популярная исполнительница тоже может многое рассказать о разводе, ведь она по сей день вспоминает непростую семейную жизнь с музыкантом и продюсером Виктором Салтыковым. Судя по всему, многие раны так и не зажили, так как на вопросы Ирина реагировала резко. А в один момент и вовсе повысила голос на эксперта передачи.

«Тебе какая разница, что у меня произошло? С каким по счету мужем, первым, вторым или третьим? – заявила Салтыкова. - Я была жертвой, сейчас я агрессор!».

В настоящее время Салтыкова наслаждается жизнью, свободной от брачных отношений, и не стремится в загс. Ранее она утверждала, что ее бывшая свекровь страдала психическими расстройствами, которые, по ее версии, якобы передались сыну пожилой женщины.

Звёзды,Виктор Салтыков,Ирина Салтыкова,
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