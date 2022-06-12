Салтыкова резко отреагировала на вопросы о разводе

Певица Ирина Салтыкова не сдержала эмоций во время записи ток-шоу «Пусть говорят». Темой выпуска стали разводы, в том числе скандальное завершение отношений актеров Эмбер Херд и Джонни Деппа и их взаимные обвинения в домашнем насилии.

Популярная исполнительница тоже может многое рассказать о разводе, ведь она по сей день вспоминает непростую семейную жизнь с музыкантом и продюсером Виктором Салтыковым. Судя по всему, многие раны так и не зажили, так как на вопросы Ирина реагировала резко. А в один момент и вовсе повысила голос на эксперта передачи.