Российские знаменитости, которые бросили мужей-миллионеров ради собственного счастья

Формула «деньги = счастье» работает не всегда. Иначе чем можно объяснить поступки российских знаменитостей, которые не побоялись бросить мужей-миллионеров, а вместе с ними безбедную и беззаботную жизнь, и уйти буквально в никуда?

Фото: Kleo.ru Kleo.ru

Анастасия Макеева и Александр Сакович – регулярные измены

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Один из избранников актрисы Насти Макеевой хоть и был младше ее на 5 лет, но занимал высокую должность, а значит, зарабатывал много денег. Александр Сакович – адвокат и Председатель Правления МКА «МАГНЕТАР», курирующий налоги и финансы фирмы.

В начале отношений Настя скрывала нового возлюбленного, не публикуя совместные кадры. Макеева рассказывала, что даже свадьба проходила «под грифом секретности», а их с мужем снимал на телефон водитель, который и стал единственным гостем на бракосочетании.

Через 2 года союз распался. О причинах пара не рассказывала, но подозревали, что у Александра появилась новая возлюбленная, и он не отказывал себе в удовольствии поразвлечься на стороне. Настя такого отношения не выдержала.

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Анжелика и Николай Агурбаш – муж-тиран

Когда очаровательная Анжелика и бизнесмен Николай Агурбаш начали любовные отношения, мужчина находился в законном браке и воспитывал четверых детей. Но страсть настолько обуяла Николая, что через год он развелся с женой и женился на молоденькой красавице, которая годилась ему в дочери – разница в возрасте составляла 16 лет.

Именно Николай сделал из Анжелики настоящую звезду 2000-х годов, которая стала популярной. Но через некоторое время мужа это перестало устраивать: он начал поднимать на супругу руку, скандалить с ней, ссориться, унижать.

Однажды Анжелике это надоело, и под предлогом, что ей нужно увести совместного сына Анастаса в школу, она просто покинула квартиру и больше в нее не вернулась. С собой певица унесла лишь сумочку и школьный рюкзак ребенка, чтобы не вызывать у мужа-тирана подозрения.

Екатерина Вуличенко и Денис Трифонов – любовь на расстоянии

В паре Екатерины и Дениса все шло, вроде бы, хорошо. Оба – востребованные, работящие, хорошо зарабатывающие люди. Вот только виделись супруги совсем редко: актриса много репетировала и гастролировала, бизнесмен-миллионер вообще проживал за границей.

За 9 лет брака они практически не видели друг друга, и не проводили вместе время. Впрочем, ни один из них не видел смысла менять свою жизнь и идти на уступки: Катя была востребована в России, Денис вел бизнес в Великобритании и не мог надолго бросить дела.

Тем не менее, в паре появилась совместная дочка София, которую родители очень любят. Но даже ребенок не смог сохранить брак – через 9 лет супруги расторгли официальные отношения. Сейчас Екатерина счастлива замужем за Муратом Гуданаевым и воспитывает совместного сына Сашу.

Оксана Акиньшина и Арчил Головани – измена женщины

Оксана познакомилась с будущим супругом, продюсером Арчилом Геловани, на съемках фильма «Любовь с акцентом». Пара отношения не комментировала, и о браке актрисы стало известно, когда у нее уже появился заметный животик.

Оксана родила любимому мужчине двух детей – сына Костю и дочку Эмми. И вроде бы, все в паре было прекрасно – замечательная мама, хорошая жена, но в 2018 году Оксану стали все чаще замечать в компании коллеги Данилы Козловского. А позже выяснилась правда – Акиньшина развелась с мужем-миллионером, но одним из условия было то, что совместные дети проживают с отцом. И Оксана пошла на это ради личного счастья.

Елена Подкаминская и Александр Пляцев – птичка в золотой клетке

Ради прекрасной Елены предприниматель Александр Пляцев оставил жену и двоих детей. Он был так очарован девушкой, что женился на ней после недолгих любовных отношений. В паре родилась дочка.