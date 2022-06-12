Девятова рассказала, почему так изменилась внешне

В начале этого года Марина Девятова появилась на шоу «Привет, Андрей!». Тогда публика еле-еле узнала артистку, ведь она так располнела. В Сети сразу же на нее обрушился хейт и злостные комментарии. Сначала Девятова старалась игнорировать ненависть в свой адрес, а позже все-таки вышла на связь. Артистка начала в той же нетактичной манере отвечать подписчикам.

Фото: Popcake.ru Popcake.ru

«Надеюсь, вас не стошнило перед телевизором», – ответила Девятова пользователю Сети.

Артистка также дала интервью «СтарХиту», где подробно рассказала, что с ней случилось. Оказалось, что у Девятовой серьезные проблемы со здоровьем. Началось все во время пандемии COVID-19. Артистка испытывала такой стресс, что ей даже пришлось обращаться к психологам. Девушка с трудом вытащила себя из этого «ада».

«Знаете, за эти два года пандемии я успела и сильно похудеть, и прилично поправиться — все из-за того, что полностью полетела гормональная система», — сказала Девятова.