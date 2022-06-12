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52 минуты назад

Марина Девятова — о своей полноте: «У меня полностью полетела гормональная система»

Popcake.tv

В начале этого года Марина Девятова появилась на шоу «Привет, Андрей!». Тогда публика еле-еле узнала артистку, ведь она так располнела. В Сети сразу же на нее обрушился хейт и злостные комментарии. Сначала Девятова старалась игнорировать ненависть в свой адрес, а позже все-таки вышла на связь. Артистка начала в той же нетактичной манере отвечать подписчикам.

Девятова рассказала, почему так изменилась внешне
Фото: Popcake.ruPopcake.ru

«Надеюсь, вас не стошнило перед телевизором», – ответила Девятова пользователю Сети.

Артистка также дала интервью «СтарХиту», где подробно рассказала, что с ней случилось. Оказалось, что у Девятовой серьезные проблемы со здоровьем. Началось все во время пандемии COVID-19. Артистка испытывала такой стресс, что ей даже пришлось обращаться к психологам. Девушка с трудом вытащила себя из этого «ада».

«Знаете, за эти два года пандемии я успела и сильно похудеть, и прилично поправиться — все из-за того, что полностью полетела гормональная система», — сказала Девятова.

Отметим, что лишний вес у артистки появился не только из-за сбоев в организме, но и из-за того, что она ждет ребенка. Скоро Марина Девятова станет мамой.

Звёзды,Марина Девятова,
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