Россияне не верят в опасную болезнь Бибера

28-летний Джастин Бибер вынужден был приостановить концертную деятельность, чтобы посвятить время здоровью. В своих социальных сетях артист обратился к своей аудитории. У него случились проблемы с лицевым нервом. Бибер рассказал про свой диагноз. У него синдром Рамсея Ханта.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Вирус поразил нерв в ухе Бибера. Это оказало влияние на мимику лица молодого музыканта. Он показал, как теперь выглядит. Бибер рассказал, что собирается лечиться, что делает специальные упражнения. Он надеется, что сможет вернуть свое лицо в исходное состояние.

Россияне уже сравнили Бибера с Андреем Губиным. Они предположили, что у этих звезд одинаковые диагнозы. Также были те, кто не поверил Биберу. Интернет-пользователи предположили, что это - шутка или начало большого денежного сбора на новый дом для Джастина и его супруги.