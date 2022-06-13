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2 часа назад

The Sun: Том Круз расстался с актрисой Хейли Этвелл

Газета.Ruиещё 3

Том Круз расстался с актрисой Хейли Этвелл после двух лет отношений, передает издание The Sun. Это произошло спустя несколько недель после совместного посещения премьеры фильма "Топ Ган: Мэверик".

The Sun: Том Круз расстался с актрисой Хейли Этвелл
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Хотя источники издания рассказали, что тогда Этвелл была с Крузом "чисто для его поддержки". Газета объяснила, что такое решение было принято, несмотря на "искренность" друг к другу. Проблемой, отмечают собеседники The Sun, стали сложности при поддерживании отношений в тот момент, когда о них стало публично известно.

"Несмотря на ряд слухов, их отношения не предназначались для камер. К сожалению, у них не получается (поддерживать романтические отношения на публику). У них правда хорошие отношения и фантастическая химия, и именно поэтому они непублично решили в прошлом году дать отношениям еще один шанс", - рассказали источники газеты.

В сентябре прошлого года The Sun уже сообщала о расставании Круза и Этвелл.

Звёзды,Том Круз,
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