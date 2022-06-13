The Sun: Том Круз расстался с актрисой Хейли Этвелл

"Несмотря на ряд слухов, их отношения не предназначались для камер. К сожалению, у них не получается (поддерживать романтические отношения на публику). У них правда хорошие отношения и фантастическая химия, и именно поэтому они непублично решили в прошлом году дать отношениям еще один шанс", - рассказали источники газеты.