Как сейчас живет незрячая певица Диана Гурцкая

Певица Диана Гурцкая стала для многих людей примером того, что, несмотря ни на что, можно жить полноценной жизнью и даже добиться успеха в любимом деле. "Рамблер" расскажет, как сейчас живет артистка.

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Когда Диане исполнилось шесть месяцев, медики поставили ей диагноз "врожденная слепота". Но благодаря родителям будущая звезда всегда чувствовала себя полноценным человеком. И слепота не помешала ей освоить игру на фортепиано.

Дебют Гурцкой состоялся в 10 лет совместно с известной грузинской певицей Ирмой Сохадзе. А в 1995 году на конкурсе "Ялта Москва Транзит", в котором она заняла первое место, познакомилась с композитором и продюсером Игорем Крутым. В тот самый день и началась невероятно успешная карьера Дианы Гурцкой.

В столице она окончила эстрадное отделение Гнесинки, выступала под композиции Крутого и не только, а в 2002 году вышел ее первый альбом "Ты знаешь, мама".