Как сейчас живет незрячая певица Диана Гурцкая

Певица Диана Гурцкая стала для многих людей примером того, что, несмотря ни на что, можно жить полноценной жизнью и даже добиться успеха в любимом деле. "Рамблер" расскажет, как сейчас живет артистка.
Когда Диане исполнилось шесть месяцев, медики поставили ей диагноз "врожденная слепота". Но благодаря родителям будущая звезда всегда чувствовала себя полноценным человеком. И слепота не помешала ей освоить игру на фортепиано.
Дебют Гурцкой состоялся в 10 лет совместно с известной грузинской певицей Ирмой Сохадзе. А в 1995 году на конкурсе "Ялта Москва Транзит", в котором она заняла первое место, познакомилась с композитором и продюсером Игорем Крутым. В тот самый день и началась невероятно успешная карьера Дианы Гурцкой.
В столице она окончила эстрадное отделение Гнесинки, выступала под композиции Крутого и не только, а в 2002 году вышел ее первый альбом "Ты знаешь, мама".
Что же касается личной жизни, то в 2005 году Диана вышла замуж за профессора РУДН, адвоката, доктора юридических наук Петра Кучеренко. Вместе они организовали фонд помощи незрячим детям "По зову сердца", которым занимаются по сегодняшний день. Также пара проводит много времени вместе с семьей, воспитывая сына Константина. Мальчик увлекается музыкой, танцами, видеосъемкой и теннисом, мечтает о карьере профессионального спортсмена.