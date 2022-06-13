Макаревич оправдывается за свои оскорбления в адрес России

Сбежавший в Израиль российский музыкант, экс-лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич неоднократно был замечен за скандальными высказываниями в адрес России и ее жителей. Теперь артист попытался оправдаться за свои оскорбления.
В новом интервью журналисту Михаилу Пелливерту певец порассуждал на злобу дня. Ему припомнили утверждение о том, что «80 процентов людей вокруг — идиоты». Макаревич не ответил, сожалеет ли он о сказанном, однако подчеркнул, что это утверждение — не его придумка.
— Это не мое утверждение. Это говорил и Чехов, и Эдгар Аллан По и еще масса людей поумнее меня. Так что я просто повторил чужую мудрость. Да не мудрость, это наблюдение,
— объяснил рок-музыкант. Его слова приводит портал StarHit.
Накануне известный российский исполнитель Олег Газманов отчитал своих коллег по цеху, покинувших Россию в сложный момент. Музыкант признался, что некоторых из артистов он вряд ли сможет когда-то простить. Среди таких знаменитостей Газманов назвал Макаревича и Бориса Гребенщикова.