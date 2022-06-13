Макаревич оправдывается за свои оскорбления в адрес России

Сбежавший в Израиль российский музыкант, экс-лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич неоднократно был замечен за скандальными высказываниями в адрес России и ее жителей. Теперь артист попытался оправдаться за свои оскорбления.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В новом интервью журналисту Михаилу Пелливерту певец порассуждал на злобу дня. Ему припомнили утверждение о том, что «80 процентов людей вокруг — идиоты». Макаревич не ответил, сожалеет ли он о сказанном, однако подчеркнул, что это утверждение — не его придумка.

— Это не мое утверждение. Это говорил и Чехов, и Эдгар Аллан По и еще масса людей поумнее меня. Так что я просто повторил чужую мудрость. Да не мудрость, это наблюдение,

— объяснил рок-музыкант. Его слова приводит портал StarHit.