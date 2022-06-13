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3 часа назад

Макаревич попытался оправдаться за свои оскорбления в адрес России

Вечерняя Москва

Сбежавший в Израиль российский музыкант, экс-лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич неоднократно был замечен за скандальными высказываниями в адрес России и ее жителей. Теперь артист попытался оправдаться за свои оскорбления.

Макаревич оправдывается за свои оскорбления в адрес России
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В новом интервью журналисту Михаилу Пелливерту певец порассуждал на злобу дня. Ему припомнили утверждение о том, что «80 процентов людей вокруг — идиоты». Макаревич не ответил, сожалеет ли он о сказанном, однако подчеркнул, что это утверждение — не его придумка.

— Это не мое утверждение. Это говорил и Чехов, и Эдгар Аллан По и еще масса людей поумнее меня. Так что я просто повторил чужую мудрость. Да не мудрость, это наблюдение,

— объяснил рок-музыкант. Его слова приводит портал StarHit.

Накануне известный российский исполнитель Олег Газманов отчитал своих коллег по цеху, покинувших Россию в сложный момент. Музыкант признался, что некоторых из артистов он вряд ли сможет когда-то простить. Среди таких знаменитостей Газманов назвал Макаревича и Бориса Гребенщикова.

Звёзды,Эдгар Аллан,Олег Газманов,Андрей Макаревич,Борис Гребенщиков,
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